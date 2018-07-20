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16:07 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Прокуроры в Башкирии пресекли 307 нарушений прав дольщиков

В Башкирии пресекли 307 случаев привлечения денег для жилищного строительства по незаконным схемам. Об этом сообщает прокуратура РБ.

В частности, Кировском районе Уфы жилищно-строительный кооператив «Жилой дом № 41/1 по улице Гурьевская» получил от пайщиков свыше 3 млн рублей в счет финансирования строительства. При этом организация не являлась застройщиком данного объекта. По данному факту по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ). После вмешательства надзорного ведомства на 500 тысяч рублей оштрафовали компанию «Финансист», которая заключила договор с заявительнице, не обладая статусом застройщика.

Компания «Теплый Дом» наделило себя правом в одностороннем порядке оформлять акты приема-передачи квартир клиентам, не дожидаясь истечения предусмотренного законодательством двухмесячного срока. По требованию прокуратуры нарушения устранены. К административной ответственности привлечен руководитель ООО МТПК «Маштехресурсы», не сообщивший дольщикам в 2-месячный срок о переносе сроков ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

Всего в текущем году в целях устранения выявленных нарушений закона внесено 81 представление, 264 лица привлечены к административной и 29 лиц к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 4 исковых заявления, по направленным прокурорами материалам возбуждено 2 уголовных дел.

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