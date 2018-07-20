Прокуроры в Башкирии пресекли 307 нарушений прав дольщиков
В Башкирии пресекли 307 случаев привлечения денег для жилищного строительства по незаконным схемам. Об этом сообщает прокуратура РБ.
В Башкирии пресекли 307 случаев привлечения денег для жилищного строительства по незаконным схемам. Об этом сообщает прокуратура РБ.
В частности, Кировском районе Уфы
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Всего в текущем году в целях устранения выявленных нарушений закона внесено 81 представление, 264 лица привлечены к административной и 29 лиц к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 4 исковых заявления, по направленным прокурорами материалам возбуждено 2 уголовных дел.