Движение по рокадной дороге в Волгограде восстановлено
Движение по Нулевой продольной магистрали в Центральном районе Волгограда возобновлено на всем протяжении.
Движение по Нулевой продольной магистрали в Центральном районе Волгограда возобновлено на всем протяжении.
Как сообщает администрация города, это стало возможно после выполнения части работ на склонах, проведенных с привлечением крупногабаритной техники.
— На участке рокадной дороги от ул. Маршала Крылова до ул. 7-й Гвардейской движение ограничено двумя полосами в связи с продолжающимися работами
Напомним, за несколько часов 15 июля в Волгограде выпала двухмесячная норма осадков — около 70 мм осадков. Все городские