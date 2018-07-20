Движение по рокадной дороге в Волгограде восстановлено

— На участке рокадной дороги от ул. Маршала Крылова до ул. 7-й Гвардейской движение ограничено двумя полосами в связи с продолжающимися работами дорожно-строительной техники на склонах, где во время сильнейшего ливня в минувшее воскресенье был размыт грунт. Одновременно здесь продолжаются работы по очистке сети ливневой канализации. При необходимости для обеспечения безопасности зоны ограничения движения могут быть снова расширены, — отметили в мэрии.