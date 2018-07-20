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16:08 (мск), источник: РИАЦ

Движение по рокадной дороге в Волгограде восстановлено

Движение по Нулевой продольной магистрали в Центральном районе Волгограда возобновлено на всем протяжении.

Как сообщает администрация города, это стало возможно после выполнения части работ на склонах, проведенных с привлечением крупногабаритной техники.

— На участке рокадной дороги от ул. Маршала Крылова до ул. 7-й Гвардейской движение ограничено двумя полосами в связи с продолжающимися работами дорожно-строительной техники на склонах, где во время сильнейшего ливня в минувшее воскресенье был размыт грунт. Одновременно здесь продолжаются работы по очистке сети ливневой канализации. При необходимости для обеспечения безопасности зоны ограничения движения могут быть снова расширены, — отметили в мэрии.

Напомним, за несколько часов 15 июля в Волгограде выпала двухмесячная норма осадков — около 70 мм осадков. Все городские дорожно-коммунальные службы были переведены на особый режим работы. В первые дни после ливня рабочие бригады расчистили все основные магистрали города и значительную часть второстепенных дорог. Близится к завершению прочистка ливневых коллекторов.

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