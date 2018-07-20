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16:23 (мск), источник: Чердак

Социологи определили, чего россияне ждут от мигрантов

Те, кто родился в стране, ожидают от новоприбывших ассимиляции и думают, что гастарбайтеры ей активно сопротивляются.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники НИУ ВШЭ провели среди россиян опрос, как, по их мнению, должны вести себя идеальные иммигранты. Согласно представлениям людей с российским гражданством, лица из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая и других стран, приехавшие в РФ на заработки, должны впитывать в себя локальную культуру и демонстрировать приверженность к ней. Тогда как они, наоборот, стремятся оградиться от этого. Такое негласное давление на иммигрантов со стороны местных жителей только ухудшает ситуацию. Научная статья по итогам исследования опубликована в Journal of Intercultural Communication Research.

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Авторы исследования проверяли предположение, согласно которому на степень принятия иммигрантов коренным населением влияет то, насколько силен в стране мультикультурализм, а также количественно определяли степень этого влияния. Для этого через социальную сеть «Вконтакте», охватывающую буквально все слои российского общества, они набрали 576 респондентов из 33 регионов страны — 212 женщин и 324 мужчины. Перед ними поставили задачу выразить степень согласия или несогласия с утверждениями, собранными в тематические группы: отношение к аккультурации (в данном случае усвоению приезжими местной культуры), следование законам, мультикультурность, стремление общаться с иммигрантами и стремление отгородиться от них, признать их маргиналами. На каждое утверждение можно было отреагировать одним из нескольких заданных способов, например, отметить вариант «полностью согласен», «частично не согласен», «не знаю» и т. д. При обработке результатов учитывали уровень доходов респондентов, их семейное положение, религию, уровень образования и народность.

Оказалось, что несмотря на наличие в России представителей множества религий и этносов, коренное население страны не отличается мультикультурализмом вне зависимости от богатства или образованности.

Большинство опрошенных считают, что иммигранты даже не умеют изъясняться на русском, хотя на самом деле тест на понимание этого языка должен пройти каждый иностранец, который хочет работать в нашем государстве.

Респонденты хотели бы, чтобы приезжие переняли местные обычаи, хотя сами не стремятся вступать с ними в контакт и считают, что мигранты нарочно отгораживаются, продолжая говорить на родном языке и воплощать привычный им уклад жизни.

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Если говорить о практическом применении результатов работы, ее главный недостаток — отсутствие ответов от самих иммигрантов. Неизвестно, как они сами относятся к перспективе влиться в российское общество, хотят ли они приобщиться к местной культуре и т. д. Однако, согласно предыдущим социологическим исследованиям, приехавшие в Россию, вероятнее всего, сейчас не имеют заметной мотивации идти на контакт с коренным населением. Дело в том, что ассимиляция и аккультурация происходят сами собой, если различные группы граждан положительно настроены друг к другу. А в случае, когда одни не приемлют обычаи других и требуют, чтобы все придерживались одних и тех же традиций, у более малочисленной и слабой группы (в данном случае мигрантов) усиливается чувство незащищенности и растет уровень тревожности. Это способствует тому, что группа замыкается внутри себя. А более сильные (в социальном плане) местные, видя, что приезжие не перенимают их порядки, ожесточаются все больше и воспринимают мигрантов как маргиналов, недостойных человеческого обращения.

Настроения россиян влияют на проводимую государством политику. Так, в 2013 году депутаты ЛДПР предложили ввести в закон «О государственном языке Российской Федерации» поправку, согласно которой мигрантов обязали бы на работе говорить исключительно по-русски.

Преодолеть такие грубые ограничения свободы людей с иностранным гражданством можно только поддержкой мультикультурализма — принятия различий в обычаях, ценностях, религиях и внешнем виде людей, живущих рядом и во всем мире.

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