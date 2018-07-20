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18:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Второй опытный самолёт МС-21 благополучно приземлился в «Раменском»

Беспосадочный полёт из Иркутска до Жуковского длился шесть часов. Лайнером управляли лётчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев.

Источник: irkut.com

Второй самолёт впервые поднялся в небо 12 мая и с аэродрома Иркутского авиазавода налетал около 14 часов. Достиг высоты 12 тысяч метров и скорости — 850 километров в час. Теперь лётные испытания продолжатся в Раменском. Напомню, первый опытный самолёт сейчас находится там же.

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