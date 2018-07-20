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16:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В августе жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Жителей Башкирии в августе ждет дополнительный выходной. Во вторник, 21 августа, верующие мусульмане отметят Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Сам он длится от двух до четырех дней (с 20 и 24 августа).

Также в понедельник, 20 августа, рабочий день в Башкирии сокращается на один час.

Напомним, для обряда жертвоприношения в Уфе определена единая площадка.

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