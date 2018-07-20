В августе жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Жителей Башкирии в августе ждет дополнительный выходной. Во вторник, 21 августа, верующие мусульмане отметят Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Сам он длится от двух до четырех дней (с 20 и 24 августа).