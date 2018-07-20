В августе жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
Жителей Башкирии в августе ждет дополнительный выходной. Во вторник, 21 августа, верующие мусульмане отметят
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Жителей Башкирии в августе ждет дополнительный выходной. Во вторник, 21 августа, верующие мусульмане отметят
Также в понедельник, 20 августа, рабочий день в Башкирии сокращается на один час.
Напомним, для обряда жертвоприношения в Уфе определена единая площадка.