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18:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Академгородок Иркутска встретит свой юбилей в новом обличии

В иркутском Академгородке благоустраивают дворы. Как раз к 55-летнему юбилею микрорайона.

Источник: Вести Иркутск

Между новостройками и частными домами ещё недавно было бездорожье. Неделю назад на улице Калинина в Иркутске строители разровняли дорогу и залили колодцы. Впереди укладка бордюра. Совсем скоро вместо грунтовки здесь появится асфальт.

— Сегодня реализуется часть дворовых территорий по муниципальной программе. И в прошлом году стартовал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», по которому благоустраивают уже по заявкам жителей, — говорит депутат думы Иркутска Владимир Попов.

По заявкам жителей городская администрация, например, уже отремонтировала двор по улице Левитана. Дороги здесь не видели ремонта ещё с советских времён. Не было средств. Благодаря усилиям мэрии теперь ситуация меняется на глазах.

— Здесь рядом новостройка, естественно, во время стройки двор был разбит капитально, — говорит заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Валентина Осипова.

Стоимость работ только в этом дворе — около трёх миллионов рублей. Подрядчик гарантировал — асфальт прослужит минимум пять лет. Всё сделано согласно стандартам. Дорога — с уклонами, чтобы не было луж. А во дворах появились парковки.

В планах городских властей на этот год отремонтировать ещё больше десятка дворов. И тогда район Академгородка полностью изменится, как раз в этом году у него юбилей — 55 лет.

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