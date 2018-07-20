Демографический портрет Молдовы в 2035 году

По ее словам, в ближайшее десятилетие количество и качество населения Молдовы будет существенно влиять на экономический потенциал страны, а также на возможности обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Она подчеркнула, что с 1999 года в Молдове впервые за долгое время был зафиксирован отрицательный прирост населения — эта тенденция сохранялась до наших дней и будет продолжаться в будущем.