Демографический портрет Молдовы в 2035 году
Эксперт рассказала, что произойдет с населением Молдовы в ближайшие годы.
Эксперт рассказала, что произойдет с населением Молдовы в ближайшие годы.
По мнению многих ученых, политиков, общественных деятелей, одной из самых острых проблем современной Республики Молдова является депопуляция страны.
Заместитель директора по науке Национального института экономических исследований, ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований
По ее словам, в ближайшее десятилетие количество и качество населения Молдовы будет существенно влиять на экономический потенциал страны, а также на возможности обеспечения устойчивого