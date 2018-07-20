Соцсети: молдавский министр уехал из Кишинева на маршрутке

Удивительно, что мы воспринимаем подобные явления как нечто из ряда вон выходящее. Ведь ни для кого не секрет, что в Европе высшие чиновники ходят на работу пешком, если недалеко, а для дальних расстояний выбирают именно «бюджетный вариант» транспорта. Ежели они прибегают к служебным авто в личных целях, то платят государству, как говорится, по тарифу, а если не хотят, их вынуждают. А в ряде не столь благополучных стран даже президенты стоят в общей очереди к врачам и после отставки занимаются сельским хозяйством. И хоть мы обошлись здесь без фамилий, но примеров для подражания у молдавских чиновников немало.