Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2019 году

«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября», — говорится в проекте.
В документе поясняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
В пояснительной записке авторы проекта отмечают, что перенос дней отдыха учитывает интересы граждан по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.
«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — говорится в пояснениях на федеральном портале проектов нормативных актов.