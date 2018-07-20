Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2019 году

«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября», — говорится в проекте.