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17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре к сентябрю обновят 22 парка, сквера и бульвара

Сейчас рабочие заканчивают благоустройство сквера на улице Зеленой и бульвара на Революционной.

Источник: мэрия Самары

В Самаре продолжаются активные работы по благоустройству излюбленных мест отдыха горожан в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

К примеру, сейчас ведется ремонт бульвара на улице Революционной в Железнодорожном районе. Его приводят в порядок на участке от улицы Аэродромной до улицы Гагарина. Рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до улицы Мориса Тореза. Сейчас специалисты занимаются восстановлением газонов и ремонтом следующего участка. Когда эти работы будут завершены, на бульваре появятся урны и лавки, а также уличные ограждения.

Кроме того, в финальную стадию перешло преображение сквера на улице Зеленой в Куйбышевском районе: там отремонтировано плиточное покрытие, переустановлены бордюры, обновлен грунт и посеян газон. Теперь рабочим предстоит установить два детских игровых комплекса и уложить антитравматическое покрытие. Также в сквере появятся новые лавочки и урны.

Как отмечают в администрации Самары, эти бульвар и сквер, а также еще 20 общественных пространств обновят к началу сентября.

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