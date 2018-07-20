В Самаре к сентябрю обновят 22 парка, сквера и бульвара

Источник: мэрия Самары

В Самаре продолжаются активные работы по благоустройству излюбленных мест отдыха горожан в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

К примеру, сейчас ведется ремонт бульвара на улице Революционной в Железнодорожном районе. Его приводят в порядок на участке от улицы Аэродромной до улицы Гагарина. Рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до улицы Мориса Тореза. Сейчас специалисты занимаются восстановлением газонов и ремонтом следующего участка. Когда эти работы будут завершены, на бульваре появятся урны и лавки, а также уличные ограждения.

Кроме того, в финальную стадию перешло преображение сквера на улице Зеленой в Куйбышевском районе: там отремонтировано плиточное покрытие, переустановлены бордюры, обновлен грунт и посеян газон. Теперь рабочим предстоит установить два детских игровых комплекса и уложить антитравматическое покрытие. Также в сквере появятся новые лавочки и урны.