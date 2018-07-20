Завтра и послезавтра на пешеходной улице Куйбышева будет звучат джаз и классика

Музыкальные произведения будут исполняться на новом расписанном пианино.

«Инструмент в арт-объект превратили художники из арт-группы “Aksometry LAB” — авторы знаменитых матрешек в стиле ЧМ-2018 на набережной Самары» — информирует сайт самарской городской администрации.

Две танцевальные площадки от студии танцев «Dance&live» будут работать на пересечении новой «пешеходки» с улицами Некрасовской и Ленинградской.

Так же жителям и гостям города даст заряд бодрости шоу «Бразильские барабаны».