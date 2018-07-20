Завтра и послезавтра на пешеходной улице Куйбышева будет звучат джаз и классика
Музыкальная программа начнется в 15:00 около Самарской публичной библиотеки на Куйбышева, 95.
Музыкальная программа начнется в 15:00 около Самарской публичной библиотеки на Куйбышева, 95.
Музыкальные произведения будут исполняться на новом расписанном пианино.
«Инструмент в
Две танцевальные площадки от студии танцев «Dance&live» будут работать на пересечении новой «пешеходки» с улицами Некрасовской и Ленинградской.
Так же жителям и гостям города даст заряд бодрости шоу «Бразильские барабаны».
Начало вечерней программы в 19.00.