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18:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Крестный ход пройдет на озере Светлояр в Нижегородской области 21 июля

Крестный ход пройдет в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области в «День Казанской Иконы Божьей Матери» 21 июля. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Музей «Град Китеж» и «Воскресенское Поветлужье».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 9:00 пройдет литургия в храме Владимирской иконы Божией Матери, по окончании — молебен в храме-часовне у озера Светлояр и крестный ход вокруг озера. Отметим, что ранее организаторы в соцсети разместили информацию о том, что на 21 июля переносится другой праздник — день села Владимирское и праздник Ивана Купалы, который начиная с 2000-х годов традиционно отмечали 6 июля. Отмена мероприятий была связана с транспортными ограничениями. На сайте администрации Воскресенского района была размещена информация о том, что в связи с проведением 6 июля матча ¼ финала чемпионата в Нижнем Новгороде, в регионе приняты усиленные меры безопасности, поэтому культурно-массовые мероприятия и работу города мастеров (на аллее озера Светлояр) перенесли на 21 июля.

В новом анонсе праздничной программы организаторы сообщают о том, что традиционного города мастеров и фестиваля не будет. С 13:00 на территории Дома Культуры и музейно-туристического комплекса (МТК) «Град Китеж» будут работать аттракционы. В 16 часов гостей ожидает праздничная концертная программа Владимирского СДК «Цвети, село родное» в зале МТК «Град Китеж». (0+).

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