Крестный ход пройдет на озере Светлояр в Нижегородской области 21 июля

Согласно информации, в 9:00 пройдет литургия в храме Владимирской иконы Божией Матери, по окончании — молебен в храме-часовне у озера Светлояр и крестный ход вокруг озера. Отметим, что ранее организаторы в соцсети разместили информацию о том, что на 21 июля переносится другой праздник — день села Владимирское и праздник Ивана Купалы, который начиная с 2000-х годов традиционно отмечали 6 июля. Отмена мероприятий была связана с транспортными ограничениями. На сайте администрации Воскресенского района была размещена информация о том, что в связи с проведением 6 июля матча ¼ финала чемпионата в Нижнем Новгороде, в регионе приняты усиленные меры безопасности, поэтому культурно-массовые мероприятия и работу города мастеров (на аллее озера Светлояр) перенесли на 21 июля.