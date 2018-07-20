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17:42 (мск), источник: Zakon.kz

Мухамедиулы: Родители Дениса Тена раздавлены горем

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы навестил родителей Дениса Тена, передаёт Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
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«Сегодня прибыл в Алматы, чтобы навестить родителей Дениса Тена, выразить им соболезнования и лично проконтролировать ход процесса по организации гражданской панихиды и похорон Дениса. Их состояние ужасное — Юрий Александрович и Оксана Алексеевна раздавлены горем. Глава государства лично позвонил, чтобы выразить соболезнования им по мобильному телефону. Как сказал Президент Нурсултан Назарбаев, Юрий Александрович и Оксана Алексеевна воспитали замечательного сына, настоящего патриота, ставшего достойным примером для нашей молодёжи. Президент заверил, что виновные в свершении этого преступления будут привлечены к ответственности и понесут самое строгое и суровое наказание», — написал на своей странице в Facebook министр.

«Нурсултан Назарбаев по-особенному тепло относится к Денису Тену, он сказал родителям Дениса, что безвременный уход их сына — эта огромная невосполнимая потеря, трагедия огромного масштаба как для родных и близких, для всей страны, любившей его, так и для всего спортивного мира», — пишет Арыстанбек Мухамедиулы.

Он отметил, что сложно что-либо добавить, только грусть и сожаление, слезы и непонимание почему, как это произошло, почему так трагически оборвалась жизнь Дениса.

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«С его мамой — Оксаной Алексеевной мы знакомы практически всю жизнь — вместе учились на разных курсах, она скрипачка и всю жизнь положила на развитие карьеры Дениса. Это огромный труд, тяжелый, сложный. Всем известно, что большой спорт — это огромные жертвы, безграничное упорство, сильный дух. Не каждый станет Чемпионом. Не каждый вырастит Чемпиона. Храбрый и сильный духом — пошёл в драку, спортивность сделала своё дело — догнал, стоял против них один, они не могли с ним справиться, достали нож. Обескровленный наш юный Герой лежит дома, попрощался с ним. Вспомнил, как встречали вместе 2016 год, столько планов, Денис всегда горел идеями, заряжал всех энтузиазмом — огромный патриот, удивительный оратор — помню, как всех покорила его речь в Куала-Лумпуре, где Денис Тен выступал в пользу проведения Олимпиады-2022 в Алматы», — вспомнил министр культуры и спорта.

«Денис, у тебя вся жизнь была впереди, ты был совсем молод, ты бы всё смог! Мы это знали и всегда в тебя верили. Ты — наш самый грациозный, яркий, пластичный, ещё совсем молодой спортсмен с грандиозным будущим. Вне всяких сомнений, тебя ждал ещё больший успех. Все привыкли видеть тебя улыбающимся, в отличном настроении. Ты замечательный человек, исключительный», — написал глава ведомства.

«Мы потеряли не просто успешного спортсмена с выдающимися данными, мы потеряли хорошего, честного человека, настоящего мужчину, трудягу, который каждый день работал над собой, который бы ещё не раз поднял флаг нашей страны на мировых пьедесталах. Нет оправдания твоим убийцам. Нет им прощения», — заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

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