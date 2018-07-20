Мухамедиулы: Родители Дениса Тена раздавлены горем

Источник: Zakon.kz

Читайте также Подозреваемым в убийстве Дениса Тена грозит пожизненный срок

«Сегодня прибыл в Алматы, чтобы навестить родителей Дениса Тена, выразить им соболезнования и лично проконтролировать ход процесса по организации гражданской панихиды и похорон Дениса. Их состояние ужасное — Юрий Александрович и Оксана Алексеевна раздавлены горем. Глава государства лично позвонил, чтобы выразить соболезнования им по мобильному телефону. Как сказал Президент Нурсултан Назарбаев, Юрий Александрович и Оксана Алексеевна воспитали замечательного сына, настоящего патриота, ставшего достойным примером для нашей молодёжи. Президент заверил, что виновные в свершении этого преступления будут привлечены к ответственности и понесут самое строгое и суровое наказание», — написал на своей странице в Facebook министр.

«Нурсултан Назарбаев по-особенному тепло относится к Денису Тену, он сказал родителям Дениса, что безвременный уход их сына — эта огромная невосполнимая потеря, трагедия огромного масштаба как для родных и близких, для всей страны, любившей его, так и для всего спортивного мира», — пишет Арыстанбек Мухамедиулы.

Он отметил, что сложно что-либо добавить, только грусть и сожаление, слезы и непонимание почему, как это произошло, почему так трагически оборвалась жизнь Дениса.

Читайте также Простите нас: как пользователи Сети отреагировали на убийство Дениса Тена

«С его мамой — Оксаной Алексеевной мы знакомы практически всю жизнь — вместе учились на разных курсах, она скрипачка и всю жизнь положила на развитие карьеры Дениса. Это огромный труд, тяжелый, сложный. Всем известно, что большой спорт — это огромные жертвы, безграничное упорство, сильный дух. Не каждый станет Чемпионом. Не каждый вырастит Чемпиона. Храбрый и сильный духом — пошёл в драку, спортивность сделала своё дело — догнал, стоял против них один, они не могли с ним справиться, достали нож. Обескровленный наш юный Герой лежит дома, попрощался с ним. Вспомнил, как встречали вместе 2016 год, столько планов, Денис всегда горел идеями, заряжал всех энтузиазмом — огромный патриот, удивительный оратор — помню, как всех покорила его речь в Куала-Лумпуре, где Денис Тен выступал в пользу проведения Олимпиады-2022 в Алматы», — вспомнил министр культуры и спорта.

«Денис, у тебя вся жизнь была впереди, ты был совсем молод, ты бы всё смог! Мы это знали и всегда в тебя верили. Ты — наш самый грациозный, яркий, пластичный, ещё совсем молодой спортсмен с грандиозным будущим. Вне всяких сомнений, тебя ждал ещё больший успех. Все привыкли видеть тебя улыбающимся, в отличном настроении. Ты замечательный человек, исключительный», — написал глава ведомства.