В Ташкенте выберут герб

Конкурс продлится с 16 июля по 25 августа, принять участие смогут специалисты с высшим профильным образованием или профессиональным опытом в сфере изобразительно искусства, дизайна, графики, иллюстрации, рекламы и смежным областей деятельности.

Всем желающим необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и техническим заданием, разработать герб Ташкента и описание идеи, отправить графический файл и текст описания, а также контактные данные на электронную почту gerb@gorod.uz с темой письма «На конкурс символа (герба) города».