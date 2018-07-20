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18:44 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте выберут герб

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента 20 июля объявил о проведении в столице открытого конкурса на разработку герба, сообщает пресс-служба хокимията.

Источник: Sputnik

Цель — создать символ столицы, который вызовет у зрителя чувство гордости, патриотизма и единения.

Конкурс продлится с 16 июля по 25 августа, принять участие смогут специалисты с высшим профильным образованием или профессиональным опытом в сфере изобразительно искусства, дизайна, графики, иллюстрации, рекламы и смежным областей деятельности.

Всем желающим необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и техническим заданием, разработать герб Ташкента и описание идеи, отправить графический файл и текст описания, а также контактные данные на электронную почту gerb@gorod.uz с темой письма «На конкурс символа (герба) города».

Работы примут до 24:00 18 августа. Итоги конкурс подведут 25 августа на сайте хокимията.

Призовой фонд — 10 миллионов сумов.

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