Объекты ЧМ-2018 послужат развитию спорта в Волгоградской области

Источник: РИАЦ

В обсуждении итогов проведения чемпионата мира по футболу и концепции наследия ЧМ-2018 приняли участие также главы регионов, где состоялись матчи мундиаля.

Как сообщается на сайте Кремля, лидер государства поручил правительству разработать план дальнейшего эффективного использования инфраструктуры чемпионата до 15 августа. При этом ранее заявленные намерения о передаче в собственность регионов стадионов, построенных на федеральные средства, остаются в силе.

Напомним, что Волгоград в числе 11 городов России принимал матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Ради четырех необычайно ярких встреч восьми самых сильных команд планеты был воздвигнут огромный стадион, реконструированы спортивные площадки «Зенит» и ВГАФК, модернизированы по последнему слову науки и техники медицинские учреждения, построены автомагистрали, «осовременен» и увеличен гостиничный фонд. В перечне мероприятий по подготовке и проведению игр мундиаля значились порядка 65 пунктов, включавших создание и запуск в эксплуатацию таких объектов, как «Волгоград Арена» и Emergency — по сути, новой больницы неотложной помощи. На все были затрачены немалые средства. Стадион, где за футбольными баталиями могут следить 45 тысяч болельщиков, станет базой тренировки, а также игр местной команды «Ротор-Волгоград» и послужит для развития детского спорта.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что жители региона были свидетелями того, как за короткое время подготовки к ЧМ-2018 за счёт привлечения федеральных средств и внебюджетных инвестиций кардинально модернизировалась устаревшая инфраструктура. Кроме гостиниц и стадиона, были также созданы новые центры для занятия массовым и детским спортом, футболом. Таким образом, все построенные объекты в дальнейшем могут служить многим поколениям волгоградцев: «Чтобы молодёжи осталось серьёзное спортивное наследие для массового занятия спортом».

Глава государства напомнил, что в Сочи почти все инфраструктурные объекты, построенные к Олимпиаде, по-прежнему остаются загруженными. Владимир Путин, тем не менее, заявил о недопустимости использования спортивных объектов для размещения рынков, как было в 90-е годы: «Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов».

Вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец предложила: «В целом, все объекты ЧМ-2018 станут новым импульсом для развития спорта в регионе. Спортсооружения открывают возможность и для гастролей хороших групп, коллективов, которые собирают большие аудитории».