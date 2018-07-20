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18:14 (мск), источник: ТАСС

Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Дата и место похорон будут сообщены позже.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак скончалась в пятницу, 20 июля, на 56-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в соцсети директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя», — написала Штейнман на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже.

Мария Спивак — писатель и переводчик, наибольшую популярность приобрела после перевода серии книг о Гарри Поттере.

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