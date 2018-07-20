Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак скончалась в пятницу, 20 июля, на 56-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в соцсети директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя», — написала Штейнман на своей странице в Facebook.

Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже.