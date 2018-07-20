В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды

Источник: AP 2018

В ближайшее время ожидаются очень сильный дождь и гроза, поэтому омичам настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома или в укрытии. Водителям из-за сильного дождя следует быть предельно внимательными, а лучше и вовсе переждать непогоду на стоянке.

Всем, кто находится дома, следует закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие электроприборы.

«Опасно в это время разговаривать по стационарному телефону, подходить к молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном», — отметили в ведомстве.