В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды
Вечером в пятницу, 20 июля, ГУ МЧС России по Омской области сообщило о надвигающихся на южную половину региона опасных погодных явлениях.
Вечером в пятницу, 20 июля, ГУ МЧС России по Омской области сообщило о надвигающихся на южную половину региона опасных погодных явлениях.
В ближайшее время ожидаются очень сильный дождь и гроза, поэтому омичам настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома или в укрытии. Водителям
Всем, кто находится дома, следует закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие электроприборы.
«Опасно в это время разговаривать по стационарному телефону, подходить к молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном», — отметили в ведомстве.
При возникновении происшествий звоните в