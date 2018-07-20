Движение у строящейся развязки на 9 Января в Воронеже снова изменится
Новые схемы начнут действовать с вечера 24 июля.
Новые схемы начнут действовать с вечера 24 июля.
Схема движения у строящейся развязки на 9 Января, с которой до сих пор разобрались не все автомобилисты, снова изменится. Со следующей недели там откроют движение по правоповоротному съезду с улицы
Пока для автомобилистов закрыто движение по дороге вдоль ЖК «Резиденция», но открыто две полосы под путепроводом на улице 9 Января.
Не исключено, что в ходе работ схема движения у строящейся развязки ещё не раз поменяется. Но вот как автомобилистам следует двигаться с 23:00 вторника, 24 июля:
при движении по улице 9 Января из центра города:
для движения по улице 9 Января в сторону Придонского/Семилук — проехать прямо (по путепроводу);для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков до ярмарки строительных материалов, развернуться и проследовать в обратном направлении под путепроводом на улицу
при движении по улице 9 Января со стороны Придонского/Семилук:
для движения по улице 9 Января в центр города — проехать прямо (по путепроводу); для движения в сторону