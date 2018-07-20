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18:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Движение у строящейся развязки на 9 Января в Воронеже снова изменится

Новые схемы начнут действовать с вечера 24 июля.

Источник: Вести - Воронеж

Схема движения у строящейся развязки на 9 Января, с которой до сих пор разобрались не все автомобилисты, снова изменится. Со следующей недели там откроют движение по правоповоротному съезду с улицы Антонова-Овсеенко на улицу 9 Января (в сторону Придонского/Семилук), но закроют правый поворот с улицы 9 Января на улицу Антонова-Овсеенко, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 20 июля. Новые схемы начнут действовать с 23:00 вторника, 24 июля, и до 20 августа.

Пока для автомобилистов закрыто движение по дороге вдоль ЖК «Резиденция», но открыто две полосы под путепроводом на улице 9 Января.

Не исключено, что в ходе работ схема движения у строящейся развязки ещё не раз поменяется. Но вот как автомобилистам следует двигаться с 23:00 вторника, 24 июля:

при движении по улице 9 Января из центра города:

для движения по улице 9 Января в сторону Придонского/Семилук — проехать прямо (по путепроводу);для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков до ярмарки строительных материалов, развернуться и проследовать в обратном направлении под путепроводом на улицу Антонова-Овсеенко (московское направление);.

при движении по улице 9 Января со стороны Придонского/Семилук:

для движения по улице 9 Января в центр города — проехать прямо (по путепроводу); для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»); для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»), доехать до ярмарки строительных материалов, развернуться и следовать обратно в направлении улицы Антонова-Овсеенко под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»).для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»), за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать по новому правоповоротному съезду (указатель «Семилуки»).

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