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20:43 (мск), источник: Kazinform

Памятники эпохи бронзы исследуют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В этом году карагандинские археологи исследуют погребальные памятники колесничной культуры эпохи бронзы на могильнике Тобылды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

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Могильник Тобылды расположен в Шетском районе — в 9 километрах от села Талды и в 4 километрах от могильника Каражартас. Исследования проводят сотрудники Сарыаркинского археологического института при Карагандинском государственном университете имени Е. А. Букетова, под руководством ведущего научного сотрудника Игоря Кукушкина.

По данным археологов, совсем скоро будет вскрыто погребение, где предположительно четыре тысячи лет назад был захоронен воин-колесничий эпохи бронзы.

По информации областного историко-краеведческого музея, при исследовании погребальных памятников в Шетском районе было обнаружено парное захоронение лошадей с частями древнего уздечного набора, каменный наконечник копья, каменный наконечник стрелы, бронзовый наконечник копья, позолоченная подвеска в полтора оборота и большое количество керамических сосудов.

Работы ведутся по заказу управления культуры, архивов и документации Карагандинской области.

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