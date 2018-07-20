Памятники эпохи бронзы исследуют в Карагандинской области

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Могильник Тобылды расположен в Шетском районе — в 9 километрах от села Талды и в 4 километрах от могильника Каражартас. Исследования проводят сотрудники Сарыаркинского археологического института при Карагандинском государственном университете имени Е. А. Букетова, под руководством ведущего научного сотрудника Игоря Кукушкина.

По данным археологов, совсем скоро будет вскрыто погребение, где предположительно четыре тысячи лет назад был захоронен воин-колесничий эпохи бронзы.

По информации областного историко-краеведческого музея, при исследовании погребальных памятников в Шетском районе было обнаружено парное захоронение лошадей с частями древнего уздечного набора, каменный наконечник копья, каменный наконечник стрелы, бронзовый наконечник копья, позолоченная подвеска в полтора оборота и большое количество керамических сосудов.