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18:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Антон Алиханов предложил разместить в стадионе «Калининград» музей спорта и фитнес-центр

В пятницу во время встречи в арене «Калининград» с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Антон Алиханов предложил программу дальнейшего использования стадиона.

Источник: Комсомольская правда

— Стадион «Калининград» в первую очередь будет домашним для футбольного клуба «Балтика», — заявил Алиханов, — но с учетом нашей географии и расположения нашего региона стадион «Калининград» при выполнении мероприятий по адаптации нами будет рассматриваться как перспективный многофункциональный центр не только для спортивных мероприятий, но и для концертно-развлекательных, событийных, выставочных каких-то мероприятий и, конечно, будет серьезным стимулом для развития событийного и спортивного туризма. На базе стадиона мы планируем создать специальный музей спорта, помещения стадиона будут предложены для размещения фитнеса.

По словам Алиханова, еще во время строительства стадиона с застройщиком была договоренность о размещении в арене большого фитнес-центра на несколько тысяч квадратных метров.

— На наш взгляд, было бы правильным рассмотреть возможность создания образовательных детских центров и технопарков, подтрибунные помещения вполне допускают такие возможности, добавил Алиханов.

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