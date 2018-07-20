Антон Алиханов предложил разместить в стадионе «Калининград» музей спорта и фитнес-центр

— Стадион «Калининград» в первую очередь будет домашним для футбольного клуба «Балтика», — заявил Алиханов, — но с учетом нашей географии и расположения нашего региона стадион «Калининград» при выполнении мероприятий по адаптации нами будет рассматриваться как перспективный многофункциональный центр не только для спортивных мероприятий, но и для концертно-развлекательных, событийных, выставочных каких-то мероприятий и, конечно, будет серьезным стимулом для развития событийного и спортивного туризма. На базе стадиона мы планируем создать специальный музей спорта, помещения стадиона будут предложены для размещения фитнеса.