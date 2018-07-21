В центре Воронежа запретят парковаться до 15 августа

До 15 августа по ночам будет запрещено парковаться на улице Фридриха Энгельса.

— Ограничения будут действовать с 20.00 до 6.00 с 20 июля до 15 августа, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. — В этот временной промежуток на улице Фридриха Энгельса будут менять асфальт, а также наносить горизонтальную разметку.