В центре Воронежа запретят парковаться до 15 августа
Водителям нельзя будет оставлять машины на улице Фридриха Энгельса.
Водителям нельзя будет оставлять машины на улице Фридриха Энгельса.
До 15 августа по ночам будет запрещено парковаться на улице Фридриха Энгельса.
— Ограничения будут действовать с 20.00 до 6.00 с 20 июля до 15 августа, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. — В этот временной промежуток на улице Фридриха Энгельса будут менять асфальт, а также наносить горизонтальную разметку.