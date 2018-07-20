Километровая очередь из фур образовалась в Костанайской области на границе с Россией

Источник: Informburo.kz

Огромная очередь образовалась на казахстанско-российской границе в пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области. Скопление большегрузных машин связывают со значительным увеличением транспортного потока и ремонтом трассы на территории России, сообщает «Хабар 24».

По официальным данным, за последний месяц транспортный поток через этот пункт пропуска увеличился на 40%, связано это с тем, что большегрузы везут в Россию овощи и фрукты из Южного Казахстана.

Дальнобойщики говорят, что вынуждены проводить в очереди по 7−8 часов и дольше.

«За ночь одна продвижка была и всё. И стояли всю ночь на одном месте», — рассказывает водитель Вадим Шурыгин.

Усложняет ситуацию и ремонт дороги на территории соседнего государства.

«Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5−10 минут. Это с учётом паспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до двух тысяч автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается. Из-за реконструкции дороги на территории России мы вынуждены придерживать транспортный поток», — рассказал начальник отдела пограничного контроля пункта пропуска «Кайрак» Омирбек Куатов.

Реконструкцию трассы проводят с обеих сторон пункта пропуска «Бугристое».

«В связи с тем, что мы реконструкцию проводим в сжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затруднённым участкам. Окончание строительства намечено на 15 ноября 2018 года», — сообщил главный инженер управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» из РФ Михаил Поздняков.