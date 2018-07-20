Километровая очередь из фур образовалась в Костанайской области на границе с Россией
Дальнобойщики простаивают на границе не менее восьми часов. Водителей просят при составлении маршрута выбирать другие пункты пропуска.
Дальнобойщики простаивают на границе не менее восьми часов. Водителей просят при составлении маршрута выбирать другие пункты пропуска.
Огромная очередь образовалась на
По официальным данным, за последний месяц транспортный поток через этот пункт пропуска увеличился на 40%, связано это с тем, что большегрузы везут в Россию овощи и фрукты из Южного Казахстана.
Дальнобойщики говорят, что вынуждены проводить в очереди по 7−8 часов и дольше.
«За ночь одна продвижка была и всё. И стояли всю ночь на одном месте», — рассказывает водитель Вадим Шурыгин.
Усложняет ситуацию и ремонт дороги на территории соседнего государства.
«Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5−10 минут. Это с учётом паспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до двух тысяч автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается.
Реконструкцию трассы проводят с обеих сторон пункта пропуска «Бугристое».
«В связи с тем, что мы реконструкцию проводим в сжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затруднённым участкам. Окончание строительства намечено на 15 ноября 2018 года», — сообщил главный инженер управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» из РФ Михаил Поздняков.
Пока автолюбителей просят планировать маршрут заранее, а лучше выбирать другие пункты пропуска. В управлении автодорог пообещали, что после ремонта пропускная способность на границе соседних государств улучшится в несколько раз.