Ученые рассказали, как изменится походка человека на Луне
Российские специалисты изучили изменения походки в условиях, приближенным к условиям лунной миссии.
Российские специалисты изучили изменения походки в условиях, приближенным к условиям лунной миссии.
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Такие результаты были получены на стендах, которые НИИ использовал раньше — сейчас у института есть новые установки, которые позволяют регулировать угол наклона в зависимости от того, что что именно имитируется, полет в межпланетном пространстве или гравитация других небесных тел, отличная от земной.
Для создания лунных условий платформа с испытуемым выставляется на угол 9,6°,
Очередная серия экспериментов на новых стендах началась 23 июня и продлится до 26 октября. В ходе исследований сотрудники НИИ проверят уровень работоспособности человека во время пребывания на Луне, скоростные и силовые изменения в работе ног, стрессоустойчивость, изменение порога болевой чувствительности, изменения в составе крови и водного баланса.