Ученые рассказали, как изменится походка человека на Луне

Источник: NASA

Директор Научно-исследовательского института космической медицины ФМБА Виктор Баранов рассказал, как изменяется походка человека после пребывания в условиях, имитирующих полет на Луну. «Изменялась тактика ходьбы, углы сгиба в коленке, в голеностопном суставе», — сказал Баранов, добавив, что испытуемые стали шагать не с пятки на носок, а всей ступней.

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Такие результаты были получены на стендах, которые НИИ использовал раньше — сейчас у института есть новые установки, которые позволяют регулировать угол наклона в зависимости от того, что что именно имитируется, полет в межпланетном пространстве или гравитация других небесных тел, отличная от земной.

Для создания лунных условий платформа с испытуемым выставляется на угол 9,6°, из-за чего на опору воздействует лишь одна шестая массы человека — как в условиях лунной гравитации. Для создания условий межпланетного полета платформу выставляют на угол порядка —15°, то есть «космонавт» лежит немного вниз головой. При этом Баранов не исключил, что на новых стендах ученые получат результаты, которые будут отличаться от полученных ранее.