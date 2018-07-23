Субмарина рекордной для Испании длины не вмещается в собственный док
Isaac Peral, новая подводная лодка испанского флота, оказалась слишком массивной даже для собственного ремонтного дока.
Isaac Peral, новая подводная лодка испанского флота, оказалась слишком массивной даже для собственного ремонтного дока.
Испанский флот заказал четыре субмарины S-80 еще в 2003 году, но потом в Испании грянул экономический кризис, военные бюджеты резко урезали, и только в 2013 году власти заметили, что в дизайне новых лодок есть один крайне неприятный изъян.
Субмарины оказались на 75−100 тонн тяжелее ожидаемого. То есть погрузиться они могли, а вот всплытие на поверхность оставалось под вопросом. Согласно данным BBC, проблема заключалась в том, что
Судостроитель Navantia приостановил производство и позвал на помощь американскую фирму Electric Boat. Та порекомендовала увеличить длину субмарин с 71 метра до 81 метра, и добавить дополнительное кольцо прочности.
Спустя 15 лет после того, как постройка подводных лодок была заказана, возникла новая проблема. Первая собранная субмарина Isaac Peral оказалась слишком большой и просто не помещалась в свой док в Картахене. Теперь его расширяют и реконструируют, чтобы он подходил для лодок. Странно, конечно, что власти спохватились только сейчас, так как субмарину строили прямо в Картахене, и у всех причастных было пять лет, чтобы продумать все последствия после увеличения изначального проекта.
После решения всех проблем ожидается, что каждый год флот Испании будет пополняться на одну S-80. Впрочем трудности не закончились. После нового проекта стоимость подводных лодок увеличилась на 30% по сравнению с изначальным бюджетом. И все