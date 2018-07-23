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13:58 (мск), источник: Популярная механика

Субмарина рекордной для Испании длины не вмещается в собственный док

Isaac Peral, новая подводная лодка испанского флота, оказалась слишком массивной даже для собственного ремонтного дока.

Источник: Популярная механика

Испанский флот заказал четыре субмарины S-80 еще в 2003 году, но потом в Испании грянул экономический кризис, военные бюджеты резко урезали, и только в 2013 году власти заметили, что в дизайне новых лодок есть один крайне неприятный изъян.

Субмарины оказались на 75−100 тонн тяжелее ожидаемого. То есть погрузиться они могли, а вот всплытие на поверхность оставалось под вопросом. Согласно данным BBC, проблема заключалась в том, что кто-то в процессе проектирования не там поставил запятую в десятичной дроби, но изъян не заметили, пока сами подлодки уже не начали строить.

Судостроитель Navantia приостановил производство и позвал на помощь американскую фирму Electric Boat. Та порекомендовала увеличить длину субмарин с 71 метра до 81 метра, и добавить дополнительное кольцо прочности.

Спустя 15 лет после того, как постройка подводных лодок была заказана, возникла новая проблема. Первая собранная субмарина Isaac Peral оказалась слишком большой и просто не помещалась в свой док в Картахене. Теперь его расширяют и реконструируют, чтобы он подходил для лодок. Странно, конечно, что власти спохватились только сейчас, так как субмарину строили прямо в Картахене, и у всех причастных было пять лет, чтобы продумать все последствия после увеличения изначального проекта.

После решения всех проблем ожидается, что каждый год флот Испании будет пополняться на одну S-80. Впрочем трудности не закончились. После нового проекта стоимость подводных лодок увеличилась на 30% по сравнению с изначальным бюджетом. И все из-за одной запятой.

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