Для снижения риска рака груди посоветовали есть больше фруктов и овощей

Как сообщается в статье, опубликованной в International Journal of Cancer, наиболее полезными оказались крестоцветные и яркие (оранжевые и желтые) овощи.

Особенности питания влияют на риск развития множества заболеваний и рак молочной железы — в их числе. К примеру, риск развития опухолей молочных желез повышает избыточное потребление спиртного, а также повышенное содержание холестерина — благодаря связи между раком груди и избыточным весом. Что касается фруктов и овощей, то для профилактики рака их советуют потреблять в большом количестве; считается, что в них содержится множество пищевых антиканцерогенов: клетчатки и витаминов группы A и C. К примеру, ученые уже показывали, что потребление цитрусовых снижает риск развития рака молочной железы.

В новой работе ученые под руководством Мариам Фарвид (Maryam Farvid) из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана решили проверить, как на риск развития рака молочной железы влияет потребление различных фруктов и овощей. Для этого они проанализировали данные о 182145 женщинах в возрасте (на момент начала наблюдений) от 27 до 59 лет, собранных за 30 лет. Помимо распространенных факторов риска развития рака молочной железы (курения, возраста, семейной предрасположенности, потребления спиртного и ожирения) ученые также подробно изучили их диету, выделив, в частности, потребление овощей и фруктов.

За время наблюдений было зарегистрировано 10911 случаев рака молочной железы. Ученые выяснили, что, по сравнению с теми женщинами, которые потребляли менее 2,5 порции овощей или фруктов в день (под порцией понимается, к примеру, одно яблоко или один помидор), риск развития рака груди у тех, кто в день потреблял больше 5,5 порций, был существенно (p = 0,005) ниже: в целом, на 11 процентов. В частности, ученые отметили, что риск развития рака существенно снижается при повышенном потреблении овощей семейства крестоцветных (к примеру, брюссельской капусты) и желтых и оранжевых овощей (моркови, тыквы, болгарского перца).

Кроме того, взаимосвязь между питанием и риском развития рака молочной железы также зависела от типа формируемой опухоли. Так, высокое потребление овощей и фруктов было связано с пониженным риском развития опухоли, вызванной мутацией рецептора эпидермального фактора роста, базальноклеточной опухоли (новообразований, развивающихся из клеток базального слоя эпидермиса), а также риском развития люминального рака типа A, но не типа B.

В целом, ученые отмечают, что повышенное потребление фруктов и овощей может положительно сказаться на эффективной профилактике риска развития рака молочной железы у женщин, а в частности — опухолей разного типа.

Самым радикальным и действенным методом профилактики рака груди является двойная мастэктомия — удаление молочных желез: ее проводят как до постановления диагноза, так и после. За риск развития рака груди во многом отвечает мутация генов BRCA1 и BRCA2, наличие которых может служить показанием к проведению операции. Весной этого года Министерство здравоохранения США разрешило компании 23andMe использовать свой генетический тест для определения подобных мутаций: с помощью этого можно будет, к примеру, начать раннюю профилактику, причем не только рака молочной железы, но и яичников, а также — у мужчин — простаты. Любопытно, что наличие мутации генов из группы BRCA при этом не уменьшает выживаемость после перенесенной болезни.