Отравленный «Новичком» британец покинул госпиталь

Источник: Reuters

Подробностей об его состоянии в настоящее время не поступало.

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В июне британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию нервного-паралитического вещества и получили отравление. Стерджесс скончалась 9 июля в больнице, Роули долгое время находился в тяжелом состоянии.

Ранее СМИ рассказали, что Дон Стерджесc спрыснула запястья жидкостью из флакона, в котором предположительно находилось вещество «Новичок».