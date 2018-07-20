Филиал МИФИ в Узбекистане примет первых студентов в будущем году
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский
Прием абитуриентов и аттестация выпускников филиала будет осуществляться в соответствии с требованиями, порядком и сроками, определяемыми головным учреждением в Москве. Выпускники филиала по окончании обучения получат диплом российского образца, который будет признаваться в Узбекистане.
Выпускники филиала, которые будут обучаться на основе государственных грантов, должны будут отработать не менее пяти лет по распределению в организациях
Новый филиал будет специализироваться на подготовке высококвалифицированных
Президент поручил до 1 июля 2019 года завершить реконструкцию зданий и сооружений филиала «МИФИ», а также подготовку общежития для проживания студентов и преподавателей. Кроме того, до 31 августа образовательное учреждение должно быть оснащено необходимой мебелью, инвентарем, современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной и другой оргтехникой, библиотечным фондом.
Квота приема в филиал будет утверждаться решением Кабинета Министров по обоснованным предложениям Министерства экономики.
Напомним, что филиал МИФИ будет открыт на территории Института ядерной физики Академии наук в поселке Улугбек. Все учебные корпуса и лаборатории планируется построить в соответствии с международными стандартами, оснастить их новейшими технологиями.