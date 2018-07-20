В Ташкенте проходят ночные рейды против стритрейсеры и пьяных водителей

Источник: Podrobno.uz

«В последнее время социальных сетях пользователи бурно обсуждают “ночные гонки”, которые устраивают любители быстрой езды на дорогах столицы. Некоторые пишут в комментариях, якобы УБДД ГУВД Ташкента бездействует. Это не так. Меры принимаются ко всем нарушителям правил дорожного движения, независимо от социального статуса водителя и его положения в обществе. Либо он попадется на камеру видеонаблюдения, либо будет остановлен сотрудниками ДПС», — отметили в ГУВД.

Только за один день в этом месяце сотрудниками ДПС было остановлено 6 лихачей. Четверо — на территории Учтепинского района, по одному — в Яккасарайском и Чиланзарском районах. Двое не подчинились законным требованиям инспектора ДПС остановиться. Двое других — один на автомобиле марки «Малибу», другой — на «Нексии» не имели при себе необходимых документов. И еще двое управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь с 17 на 18 июля в Чиланзарском районе был остановлен двигавшийся на большой скорости на автомобиле «Каптива» 38-летний Рахимжон А. В ту же ночь в Мирабадском районе инспектора ДПС остановили Александра П., также ехавшего с превышением скоростного режима на своей «Каптиве». Оба водителя находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 20 июля на улице Фергана йули был остановлен автомобиль «БМВ», ехавший на скорости свыше 60 км/ч на участке, где установлено ограничение скорости до 50 км/ч. При этом надо отметить, что водитель Олимжон М. уже второй раз в течение года совершает правонарушение данного вида.

Любители быстрой езды попадаются и на камеры фото-, видеофиксации. Кстати, замечают в ГУВД, на заметку тем, кто утверждает, якобы камеры не работают: это не правда, камеры работают на всех 115 перекрестках.

Например, 10 июля в 1:00 на пересечении улиц А. Дониш — Мойкургон — Уста Ширин было зафиксировано, как автомобиль «Кобальт» движется со скоростью 79 км/ч. Разрешенная скорость при этом на данном участке — 70 км/ч.

На перекрестке улиц Фуркат — Бунёдкор в Шайхантахурском районе камера зафиксировала проехавшую на скорости 81 км/ч «Ласетти». Водители указанных транспортных средств привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 1283 (превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения) Кодекса Узбекистана об административной ответственности.

За 5 дней июля, с 12 по 18 число, УБДД ГУВД Ташкента было выявлено 15 374 нарушения Правил дорожного движения, 2 806 из них — грубые. Всего за первое полугодие было выявлено свыше 396,5 тысяч нарушений ПДД, 97 174 из них относятся к грубым нарушениям.