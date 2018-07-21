Доктор Рошаль: неизбежность увеличения пенсионного возраста понимают все
Глава Национальной медицинской палаты считает, что любые формы обсуждения необходимы для того, чтобы граждане понимали, для чего происходят те или иные изменения.
Глава Национальной медицинской палаты считает, что любые формы обсуждения необходимы для того, чтобы граждане понимали, для чего происходят те или иные изменения.
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Увеличение пенсионного возраста для россиян неизбежно, это понимают все, однако необходимо дополнительно обсуждать особенности этой меры. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Национальной медицинской палаты, президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что, как и большинство россиян, относится к идее повышения пенсионного возраста негативно. При этом глава государства отметил, что без изменений пенсионная система, а вслед за ней и система социальной защиты лопнут. Президент напомнил, что пока никаких окончательных решений не принято, и пообещал учитывать все здравые мнения в этой дискуссии.
«То, что это неизбежно, все понимают, но как это должно быть сделано — вероятно, нужно еще подумать», — сказал Рошаль.
Любые формы обсуждения, по мнению Рошаля, необходимы еще и для того, чтобы граждане понимали, для чего происходят те или иные изменения. «Я поддерживаю осторожную позицию Думы, когда дали возможность еще раз вернуться к обсуждению», — добавил он.
Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошел I чтение в Госдуме 19 июля. Он предполагает, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на увеличение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит начиная с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год.