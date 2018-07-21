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14:02 (мск), источник: ТАСС

Доктор Рошаль: неизбежность увеличения пенсионного возраста понимают все

Глава Национальной медицинской палаты считает, что любые формы обсуждения необходимы для того, чтобы граждане понимали, для чего происходят те или иные изменения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Увеличение пенсионного возраста для россиян неизбежно, это понимают все, однако необходимо дополнительно обсуждать особенности этой меры. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Национальной медицинской палаты, президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что, как и большинство россиян, относится к идее повышения пенсионного возраста негативно. При этом глава государства отметил, что без изменений пенсионная система, а вслед за ней и система социальной защиты лопнут. Президент напомнил, что пока никаких окончательных решений не принято, и пообещал учитывать все здравые мнения в этой дискуссии.

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«То, что это неизбежно, все понимают, но как это должно быть сделано — вероятно, нужно еще подумать», — сказал Рошаль.

Любые формы обсуждения, по мнению Рошаля, необходимы еще и для того, чтобы граждане понимали, для чего происходят те или иные изменения. «Я поддерживаю осторожную позицию Думы, когда дали возможность еще раз вернуться к обсуждению», — добавил он.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе прошел I чтение в Госдуме 19 июля. Он предполагает, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на увеличение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит начиная с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год.

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