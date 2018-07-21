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15:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах родилась еще одна тройня

(Набережные Челны, 20 июля, «Татар-информ»). В Перинатальном центре КДМЦ Набережных Челнов появилась на свет еще одна тройня. С начала текущего года это уже третья тройня, рожденная в Автограде.

Дети родились в челнинской семье Баймухаметовых. До появления тройни Марина и Фидаиль Баймухаметовы уже были многодетными родителями. Они воспитывают сына и двух дочерей.

Беременность Марины протекала под пристальным контролем специалистов женской консультации Перинатального центра КДМЦ. Впервые о пополнении в семействе челнинка узнала на восьмой неделе беременности от специалистов по ультразвуковой диагностике. Новорожденным дали имена Амир, Амелия и Наиля.

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