Воронежцы делятся впечатлениями от грозы и ее последствий

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 июля, тысячи воронежцев в одну секунду пожалели, что не взяли с собой зонт или дождевик. На город обрушился сильнейший ливень с грозой. Соцсети наполнились историями горожан о противостоянии стихии. «Пыталась добраться до остановки от “Галереи Чижова”, воды было по щиколотку». Или вот: «На проспекте Революции не мог перейти дорогу по зебре пятнадцать минут после дождя, ждал, пока вода куда-то уйдет…».

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Нескучно было и автомобилистам. Кое-где образовались заторы. Но если потоки воды на Кольцовской и Плехановской не сильно мешали движению автомобилей, то на улице Героев Сибиряков можно было хорошенько «помыть» машину. Оцените уровень воды на видео.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-105654239&id=456241240&hash=3e8c11157961c737&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.