Воронежцы делятся впечатлениями от грозы и ее последствий
Пешеходы намочили ноги, автомобилисты постояли в пробках.
Пешеходы намочили ноги, автомобилисты постояли в пробках.
В пятницу, 20 июля, тысячи воронежцев в одну секунду пожалели, что не взяли с собой зонт или дождевик. На город обрушился сильнейший ливень с грозой. Соцсети наполнились историями горожан о противостоянии стихии. «Пыталась добраться до остановки от “Галереи Чижова”, воды было по щиколотку». Или вот: «На проспекте Революции не мог перейти дорогу по зебре пятнадцать минут после дождя, ждал, пока вода
Нескучно было и автомобилистам.
Отметим, что синоптики обещают продолжение дождей и гроз в течение всех выходных. Ночью в субботу, 21 июля, подует