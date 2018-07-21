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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы делятся впечатлениями от грозы и ее последствий

Пешеходы намочили ноги, автомобилисты постояли в пробках.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 июля, тысячи воронежцев в одну секунду пожалели, что не взяли с собой зонт или дождевик. На город обрушился сильнейший ливень с грозой. Соцсети наполнились историями горожан о противостоянии стихии. «Пыталась добраться до остановки от “Галереи Чижова”, воды было по щиколотку». Или вот: «На проспекте Революции не мог перейти дорогу по зебре пятнадцать минут после дождя, ждал, пока вода куда-то уйдет…».

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Нескучно было и автомобилистам. Кое-где образовались заторы. Но если потоки воды на Кольцовской и Плехановской не сильно мешали движению автомобилей, то на улице Героев Сибиряков можно было хорошенько «помыть» машину. Оцените уровень воды на видео.

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Отметим, что синоптики обещают продолжение дождей и гроз в течение всех выходных. Ночью в субботу, 21 июля, подует юго-западный ветер, при пасмурной погоде будет +18. Днем как раз и возможна гроза. При этом будет +28 градусов. Практически такую же погоду ожидают и в воскресенье, 22 июля. Только ночью метеорологи обещают дождь и +19 градусов, а днем температура тоже поднимется на один градус по сравнению с предыдущими сутками — до +29. Руководитель Воронежского гидрометеоцентра Александр Сушков сообщил, что из-за циклона небо «прохудится» как минимум до конца июля.

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