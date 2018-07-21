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09:46 (мск), источник: "Российская газета"

Пореченков и Михалков открыли фестиваль российского кино «Горький fest»

В Нижнем Новгороде стартовал второй фестиваль нового российского кино «Горький fest». Церемония открытия состоялась в Нижегородском театре драмы, куда участники мероприятия проследовали по красной дорожке.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Президент фестиваля Михаил Пореченков поблагодарил руководителей города и региона, оказавших поддержку этому культурному событию, а особенно пришедших зрителей, для которых собственно и создавался «Горький fest».

— В этом году вас ждет особенно насыщенная программа, и все фильмы жители и гости города могут посмотреть в свободном доступе, — сказал он.

Отдельное спасибо Михаил Пореченков адресовал Никите Михалкову и вручил ему приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».

— Пусть статуэтка, похожая на «Оскар», займет достойное место среди ваших наград, — подчеркнул президент фестиваля.

— Фестиваль с опасным названием, — улыбнулся в ответ Никита Михалков. — Главное, чтобы в конце не сказали, что «Горький fest» оказался горьким.

В жюри вошли Николай Досталь, Ирина Волкова, Елена Окопная и Анатолий Белый.

— Мы будем судить беспристрастно, но субъективно, — отметил председатель жюри, режиссер Николай Досталь. — Четыре субъективных взгляда могут родить объективную оценку.

Режиссер Владимир Хотиненко признался в любви к Нижнему Новгороду.

— Я в восторге от вашего города, он мне очень нравится, — сказал он. — Такая атмосфера, которая сразу обволакивает. Даже этого было бы достаточно.

Продюсер фестиваля Оксана Михеева в свою очередь отметила, что создание фестиваля в родном городе вызывает особенное чувство.

— Всем актерам и режиссерам большое спасибо, — объяснила она. — Мы позиционируемся как профессиональный фестиваль, но хотим, чтобы нижегородцы увидели картины, которые прошли вне широкого проката. Мы хотим, чтобы все ходили в кино.

Когда с официальной частью было покончено, Михаил Пореченков объявил фестиваль с конкурсной программой «Встряска» открытым. А первым фильмом, который увидели зрители, стала работа Виталия Салтыкова «Картинки, нарисованные в часы заката и рассвета».

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