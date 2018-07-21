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08:12 (мск), источник: Uzdaily.uz

Хоким Ташкента вручил паспорт Наргизе Игамовой

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 20 июля Наргизе Игамовой, родившийся в Республике Казахстан, вручен паспорт гражданина Республики Узбекистан.

Источник: Uzdaily.uz

Соответствующий указ об этом подписал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Церемония вручения прошла в хокимияте города Ташкента.

На торжественной церемонии принял участие и.о. хокима г. Ташкента Джахангир Артикходжаев и лично вручил Наргизе Игамовой паспорт гражданина, сообщает пресс-служба Хокимията города Ташкента.

«Теперь мать двоих детей стала гражданкой Республики Узбекистан и нашей полноценной соотечественницей. Самое главное, сбылась 25 летняя мечта Наргизы Игамовой!», — говорится в сообщении хокимията.

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