Хоким Ташкента вручил паспорт Наргизе Игамовой
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 20 июля Наргизе Игамовой, родившийся в Республике Казахстан, вручен паспорт гражданина Республики Узбекистан.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 20 июля Наргизе Игамовой, родившийся в Республике Казахстан, вручен паспорт гражданина Республики Узбекистан.
Соответствующий указ об этом подписал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Церемония вручения прошла в хокимияте города Ташкента.
На торжественной церемонии принял участие и.о. хокима г. Ташкента Джахангир Артикходжаев и лично вручил Наргизе Игамовой паспорт гражданина, сообщает
«Теперь мать двоих детей стала гражданкой Республики Узбекистан и нашей полноценной соотечественницей. Самое главное, сбылась 25 летняя мечта Наргизы Игамовой!», — говорится в сообщении хокимията.