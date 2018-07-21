В Краснодаре три трамвая временно пойдут в обход ул. Коммунаров в вечерние часы

Трамваи маршрута № 2 «ул. Декабристов — ул. Индустриальная» с 22:30 проследуют от Декабристов по Садовой в Западное депо, от Индустриальной — по Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Садовой до Декабристов. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся: от Декабристов — в 22:08, от Индустриальной — в 22:12.



Трамваи № 5 «Ул. Солнечная — ул. им. Евдокии Бершанской» и № 8 «Хладокомбинат — ул. Солнечная» с 22:15 будут следовать по Садовой. Последние вагоны по маршруту № 5 отправятся от Солнечной в 21:52, от Бершанской — в 21:26. Последние вагоны по маршруту № 8 отправятся: от хладокомбината — в 21:54, от Солнечной — в 22:01.