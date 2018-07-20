Ученые доказали пользу аспирина в борьбе с раком

В ходе работы специалисты изучили данные, полученные в результате 13 исследований. В общей сложности в них приняли участие более 750 тысяч женщин. Врачей, в частности, интересовало, как часто они употребляли аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (напрмиер, ибупрофен и напроксен).

Ученым удалось выяснить, что ежедневное употребление аспирина в малых количествах сокращает риск заболевания раком яичников на 10%.

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«Результаты работы подтверждают, что аспирин может сократить риск заболевания раком яичников, однако, прежде чем рекомендовать его к ежедневному употреблению, необходимо провести еще ряд исследований», — заявила Шелли Туорогер, один из авторов научной работы.