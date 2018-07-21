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06:49 (мск), источник: РИА Новости

Православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Богоматери

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Православные христиане в субботу отмечают праздник в честь иконы Богоматери «Казанская», которая является одним из самых известных и почитаемых образов в России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит божественную литургию на подворье Покровского женского монастыря — в Казанском храме села Марково в Подмосковье.

Источник: РИА Новости

По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.

Верующие крестным ходом перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда — в Благовещенский собор Казани, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону.

Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному. К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.

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«Икона, найденная в Казани на пепелище, через явление Богоматери 12-летней отроковице, стала символом страны. Эта икона притягивала к себе взоры наших благочестивых предков всякий раз, когда сгущались тучи над отечеством», — сказал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей на праздник Казанской иконы.

Казанская церковь села Марково, где предстояель РПЦ в воскресенье совершит праздничное богослужение, строилась восемь лет — с 1672 по 1680 годы. Пятикупольный храм был построен из красного кирпича и резного белого камня. В период советской власти храм был закрыт и разорен. В июне 1999 года Казанский храм села Марково был передан Покровскому ставропигиальному (подчиненному непосредственно патриарху) женскому монастырю для открытия здесь монастырского скита и устройства подворья. С этого времени началось возрождение храма.

Новости культуры. Эфир от 10.05.2018 (10:00). Церковь Казанской иконы Божией Матери реставрируют в С
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