Православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Богоматери

По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.
Верующие крестным ходом перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда — в Благовещенский собор Казани, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону.
Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному. К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.
«Икона, найденная в Казани на пепелище, через явление Богоматери 12-летней отроковице, стала символом страны. Эта икона притягивала к себе взоры наших благочестивых предков всякий раз, когда сгущались тучи над отечеством», — сказал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей на праздник Казанской иконы.
Казанская церковь села Марково, где предстояель РПЦ в воскресенье совершит праздничное богослужение, строилась восемь лет — с 1672 по 1680 годы. Пятикупольный храм был построен из красного кирпича и резного белого камня. В период советской власти храм был закрыт и разорен. В июне 1999 года Казанский храм села Марково был передан Покровскому ставропигиальному (подчиненному непосредственно патриарху) женскому монастырю для открытия здесь монастырского скита и устройства подворья. С этого времени началось возрождение храма.
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