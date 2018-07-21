Режиссера «Стражей Галактики» уволили из-за твитов десятилетней давности
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части «Стражей Галактики» и работавший над их продолжением, уволен
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части «Стражей Галактики» и работавший над их продолжением, уволен
Студия Disney решила расторгнуть контракт с Ганном после того, как
В минувший четверг Ганн опубликовал твит, в котором заявил, что десять лет назад видел себя в роли провокатора как в кино, так и в жизни, но теперь стал совсем другим человеком. Он извинился перед теми, кого могли обидеть его шутки, назвав их глупыми и неуместными.
Однако в пятницу председатель Walt Disney Studios Алан Хорн заявил, что «оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в твиттере Джеймса (Ганна — ИФ) непростительны и несовместимы с ценностями студии, и мы разрываем отношения с ним».
Первые «Стражи Галактики» вышли на экраны в июле 2014 года, став третьим фильмом вселенной Marvel по уровню кассовых сборов; сиквел, выпущенный в 2017 году, превзошел этот результат. Премьера третьей части ориентировочно должна была состояться в 2020 году.
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