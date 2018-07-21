Сроки дорожного ремонта сократятся в Иркутске
Где работы идут по графику, а где отстают.
Где работы идут по графику, а где отстают.
В Иркутске должны сократиться сроки дорожного ремонта. Такое поручение подрядчикам дал мэр города Дмитрий Бердников. Так, работы на объездной дороге микрорайона Юбилейный должны завершиться за две недели до начала сентября.
— Объем работ в Юбилейном большой: почти 60 тысяч кв. метров дорожного полотна, более 20 тысяч кв. метров новых тротуаров, установка светофоров, барьерных разделителей, новых дорожных знаков и разметки, — сообщили в
А вот на улице Декабрьских Событий подрядчик отстает от графика. Там рабочие столкнулись с проблемой отвода ливневых вод. Необходимо будет организовывать дополнительные отводные коллекторы во дворах, чтобы вода не застаивалась на дороге.
На вот ремонт на улицах Рабочего Штаба и Петрова идет строго по графику. Особенности рельефа и первоначальное устройство дорог привело к тому, что полотно здесь серьезно разрушилось, и приходилось постоянно проводить ямочный ремонт.