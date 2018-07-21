Сроки дорожного ремонта сократятся в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске должны сократиться сроки дорожного ремонта. Такое поручение подрядчикам дал мэр города Дмитрий Бердников. Так, работы на объездной дороге микрорайона Юбилейный должны завершиться за две недели до начала сентября.

— Объем работ в Юбилейном большой: почти 60 тысяч кв. метров дорожного полотна, более 20 тысяч кв. метров новых тротуаров, установка светофоров, барьерных разделителей, новых дорожных знаков и разметки, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

А вот на улице Декабрьских Событий подрядчик отстает от графика. Там рабочие столкнулись с проблемой отвода ливневых вод. Необходимо будет организовывать дополнительные отводные коллекторы во дворах, чтобы вода не застаивалась на дороге.