Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Сайрус и Хемсворт опровергли слухи о проблемах в отношениях
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Сроки дорожного ремонта сократятся в Иркутске

Где работы идут по графику, а где отстают.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске должны сократиться сроки дорожного ремонта. Такое поручение подрядчикам дал мэр города Дмитрий Бердников. Так, работы на объездной дороге микрорайона Юбилейный должны завершиться за две недели до начала сентября.

— Объем работ в Юбилейном большой: почти 60 тысяч кв. метров дорожного полотна, более 20 тысяч кв. метров новых тротуаров, установка светофоров, барьерных разделителей, новых дорожных знаков и разметки, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

А вот на улице Декабрьских Событий подрядчик отстает от графика. Там рабочие столкнулись с проблемой отвода ливневых вод. Необходимо будет организовывать дополнительные отводные коллекторы во дворах, чтобы вода не застаивалась на дороге.

На вот ремонт на улицах Рабочего Штаба и Петрова идет строго по графику. Особенности рельефа и первоначальное устройство дорог привело к тому, что полотно здесь серьезно разрушилось, и приходилось постоянно проводить ямочный ремонт.

Все новости региона
 "Мы живём в отвратительное время": Верка Сердючка попрощалась со сценой
«Лариса много врет на камеру»: Сябитова рассказала о конфликте с Гузеевой
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь