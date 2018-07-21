Ученые рассказали об опасности зубной пасты

Источник: РИА "Новости"

По данным исследования, диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте, может вызывать сахарный диабет.

Как отмечается, ученые связывают увеличение число заболеваний диабетом с массовым производством зубной пасты и косметики с содержанием E171.

Читайте также Чем бы Айболит сейчас лечил зверей?

При этом специалисты подтвердили свою догадку с помощью исследования на группе из 11 человек.

Согласно результатам, у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана и все они болели диабетом второго типа.