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05:41 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые рассказали об опасности зубной пасты

Ученые из Техасского университета считают, что зубная паста может вызвать сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает журнал Chemical Research in Toxicology.

Источник: РИА "Новости"

По данным исследования, диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте, может вызывать сахарный диабет.

Как отмечается, ученые связывают увеличение число заболеваний диабетом с массовым производством зубной пасты и косметики с содержанием E171.

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При этом специалисты подтвердили свою догадку с помощью исследования на группе из 11 человек.

Согласно результатам, у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана и все они болели диабетом второго типа.

В настоящее время ученые намерены провести исследование на большой группе людей.

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