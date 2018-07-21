Ученые из США предсказали катаклизмы на востоке России

Группа американских специалистов проанализировала данные спутниковых наблюдений за 38 лет и выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур до и после промышленной революции. Затем они сопоставили данные со измерениями спутников в тропосфере с 1979 по 2016 год, изучив разницу между минимальными и максимальными температурами каждого года.