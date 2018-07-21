Ученые из США предсказали катаклизмы на востоке России
Вызванное деятельностью человека глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов в восточной части России и в Монголии. К такому выводу пришли ученые из США.
Вызванное деятельностью человека глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов в восточной части России и в Монголии. К такому выводу пришли ученые из США.
Группа американских специалистов проанализировала данные спутниковых наблюдений за 38 лет и выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур до и после промышленной революции. Затем они сопоставили данные со измерениями спутников в тропосфере с 1979 по 2016 год, изучив разницу между минимальными и максимальными температурами каждого года.
Так, ученым удалось выяснить, что наибольший контраст между зимними и летними температурами существует в средних широтах Северного полушария, в частности, на территории Монголии и восточных регионов России.
По мнению специалистов, резкое потепление является следствием не естественных факторов, а парникового эффекта, вызванного деятельностью людей. Ученые полагают, что выявленные процессы приведут к усилению природных катаклизмов.