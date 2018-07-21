СК проверяет информацию о жительнице Хабаровска, ослепшей после пластической операции
Женщина утверждает, что у медицинского центра и вовсе нет лицензии на проведение таких хирургических вмешательств.
Женщина утверждает, что у медицинского центра и вовсе нет лицензии на проведение таких хирургических вмешательств.
Несколько дней назад в сети интернет появилась информация о том, что жительница Хабаровска после пластической операции, сделанной в одном из городских медицинских центров, ослепла. Женщина полностью потеряла зрение на одном глазу, и теперь хабаровчанка не знает, как добиться справедливости. Уже после хирургического вмешательства ей удалось выяснить, что у медицинского центра отсутствует лицензия на проведение таких операций.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, в ходе которой следователи не только установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям персонала центра, но и выяснят, есть ли у медицинского центра соответствующие лицензии на проведение таких операций, — рассказали в
В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сам процесс «дорасследования» находится на контроле руководства краевого СК.