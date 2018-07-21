Теплая облачная погода, дождь и гроза ожидают москвичей в субботу
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 25−27 градусов, ночью температура опустится до 18−20 градусов.
Ветер восточный,
В Подмосковье в субботу днем температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, ночью опустится до 15−20 градусов.
Гидрометцентр объявил на 21 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности