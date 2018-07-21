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08:53 (мск), источник: ТАСС

Теплая облачная погода, дождь и гроза ожидают москвичей в субботу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 25−27 градусов, ночью температура опустится до 18−20 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу днем температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, ночью опустится до 15−20 градусов.

Гидрометцентр объявил на 21 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за дождя, ветра и грозы.

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