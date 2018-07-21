Теплая облачная погода, дождь и гроза ожидают москвичей в субботу

Источник: РИА "Новости"

«Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 25−27 градусов, ночью температура опустится до 18−20 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу днем температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, ночью опустится до 15−20 градусов.