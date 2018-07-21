Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очередной «удар» ждет россиян с 1 января 2019 года - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Марину Александрову без макияжа сравнили с подростком
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Миллиардер умер от инфаркта, узнав о смерти сбитого им малыша
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
08:15 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане придумали новый способ осложнить развод

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане придумали новый способ осложнить развод, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Правительство Узбекистана на днях приняло решение об увеличении в четыре раза государственной пошлины, взимаемой с исковых заявлений о расторжении брака.

Читайте также
Взялись за хайп: депутаты снова вспомнили о борьбе с пышными свадьбами

Если ранее люди, желающие развесить, должны были заплатить 50% от минимального размера заработной платы (92 150 сумов), то теперь им придется выложить 2 МРЗП (368 600 сумов).

Кроме того, значительно увеличилась госпошлина с заявлений о расторжении повторного брака с 120% МРЗП (221 160 сумов) до 4 МРЗП (737 200 сумов).

Напомним, что сегодня процедура развода в Узбекистане крайне забюрократизирована, фактически суды не разводят с первого раза желающих, заставляя их в течении нескольких лет обивать свои пороги, мотивируя это тем, что дают супругам время на примирение.

В Узбекистане в течение 2017 года через процедуру развода прошли 32 тысячи пар, из которых 58% прожили в браке от года до восьми лет. В 2017 году, по данным Министерства юстиции Узбекистана, количество разводов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 8%.

Более 5 тысяч разведенных пар или 16,2% прожили вместе от 2 до 3 лет, чуть более 5,5 тысяч или 17,3% были в браке от 4 до 5 лет.

Все новости региона
 Денис Истомин проиграл в первом круге Уимблдона
Во всех детских домах после случаев насилия в Маргилане и Ташобласти установят камеры
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
Россия может принять летние Олимпийские игры
Спорт
Черчесову — автограф, клубам — стадионы Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь