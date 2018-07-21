В Узбекистане придумали новый способ осложнить развод

Правительство Узбекистана на днях приняло решение об увеличении в четыре раза государственной пошлины, взимаемой с исковых заявлений о расторжении брака.

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Если ранее люди, желающие развесить, должны были заплатить 50% от минимального размера заработной платы (92 150 сумов), то теперь им придется выложить 2 МРЗП (368 600 сумов).

Кроме того, значительно увеличилась госпошлина с заявлений о расторжении повторного брака с 120% МРЗП (221 160 сумов) до 4 МРЗП (737 200 сумов).

Напомним, что сегодня процедура развода в Узбекистане крайне забюрократизирована, фактически суды не разводят с первого раза желающих, заставляя их в течении нескольких лет обивать свои пороги, мотивируя это тем, что дают супругам время на примирение.

В Узбекистане в течение 2017 года через процедуру развода прошли 32 тысячи пар, из которых 58% прожили в браке от года до восьми лет. В 2017 году, по данным Министерства юстиции Узбекистана, количество разводов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 8%.