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10:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Плавать по рекам Хабаровского края на лодках стало опасно

Реки в регионе разливаются, течение ускоряется.

Активный подъём воды угрожает всем, кто выходит на воду на практически любых лодках. Сегодня в результате выпавших дождей в Хабаровском крае наблюдаются подъемы воды на 30−110 см/сутки на реках реках Бурея, Ниман, Тырма, Хор, Матай, Катэн, Урми, Кур, Амгунь, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25−30 см. — Буквально за последние несколько дней на территории края водные артерии быстро наполняются дождевыми стоками, создаётся сильное течение, которое несёт за собой брёвна, упавшие деревья, топляки, может подмываться берег. В таких условиях передвигаться по рекам опасно, так как можно налететь на отмель, прикрытую слоем воды, столкнуться с различными предметами, попасть в заломы. Печальными примерами стали случаи с совершавшими сплав туристами в Солнечном районе, и жителями Хабаровского района, перевернувшимися на реке Урми, — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия. В настоящий момент опасно двигаться по рекам на маломерных судах и сплавляться по рекам. Следует быть особо внимательными в загородных поездках, туристических походах.

В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона), и «101» или «112» (с мобильного телефона любого сотового оператора).

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