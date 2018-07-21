Геннадий Головкин прибыл на гражданскую панихиду по Денису Тену в Алматы

Толпы алматинцев «стягиваются» ко дворцу спорта на протяжении двух часов. Никого не останавливает жаркая погода. Все пришли с одной целью — проводить Дениса Тена в последний путь.

«До сих пор не хочется верить. Уже все слезы вылиты. Ужасная, невосполнимая потеря для всех», — говорят пришедшие.

Среди тех, кто пришел проводить фигуриста в последний путь — чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBO Геннадий Головкин, прервавший тренировочный лагерь к поединку с Саулем «Канело» Альваресом.