Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американец прокатился на «Сапсане» из Петербурга в Москву - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Марину Александрову без макияжа сравнили с подростком
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Главный купальник 60-х снова вошел в моду этим летом (фото)
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:18 (мск), источник: VLADNEWS

Первый пошел: Выпускной курсантов МЧС России прошёл во Владивостоке

Будущие спасатели получили дипломы и запустили в небо белых голубей.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке прошёл первый торжественный выпускной академии МЧС России, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В знаковый день на Корабельной набережной Владивостока собрались 45 выпускников, которые получили заветные дипломы из рук высокопоставленных лиц Приморья. Кроме самих курсантов на площадь набережной пришли их родители и друзья.

Церемония чествования началась с вложения венков к Вечному огню в память погибшим в чрезвычайных ситуациях. После вручения дипломов выпускники преклонили колени и в торжественном марше выбросили на удачу монеты. Кульминацией праздника стал символичный выпуск белых голубей, как знак успешного будущего курсантов. Поздравить с первым выпуском пришёл и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Вы первые выпускники единственной академии МЧС России на Дальнем Востоке. Сегодня мы очень нуждаемся в молодых профессионалах. Вы — наше будущее! Оставайтесь здесь жить, работать и служить Отечеству!», — приветствовал Андрей Тарасенко виновников праздника.

Все новости региона
 Около 300 владивостокцев пробежали 5 км вместе со всем миром ...
Тридцатиградусная жара будет радовать владивостокцев на следующей недел...
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Россия может принять летние Олимпийские игры
«Головоломка для мозга»: в Сети обсуждают оптическую иллюзию
Где находится самый известный бамбуковый тоннель (фото)
Спорт
Черчесову — автограф, клубам — стадионы Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь