Первый пошел: Выпускной курсантов МЧС России прошёл во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке прошёл первый торжественный выпускной академии МЧС России, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В знаковый день на Корабельной набережной Владивостока собрались 45 выпускников, которые получили заветные дипломы из рук высокопоставленных лиц Приморья. Кроме самих курсантов на площадь набережной пришли их родители и друзья.

Церемония чествования началась с вложения венков к Вечному огню в память погибшим в чрезвычайных ситуациях. После вручения дипломов выпускники преклонили колени и в торжественном марше выбросили на удачу монеты. Кульминацией праздника стал символичный выпуск белых голубей, как знак успешного будущего курсантов. Поздравить с первым выпуском пришёл и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.