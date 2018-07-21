День Нептуна воронежцы отметят 29 июля
На Адмиралтейке пройдет большой праздник с морскими забавами.
На Адмиралтейке пройдет большой праздник с морскими забавами.
В последний день июля воронежцы отпразднуют День
Пока спортсмены будут биться за призы, в Кольцовском сквере соберутся ветераны ВМФ. В 10.00 «морские волки» выйдут из сквера и праздничной колонной пойдут по центру города, сделают остановку на площади Победы и в Кольцовском сквере, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата и памятнику Петру I, которому Воронеж обязан статусом «колыбели российского флота».
Шествие пройдет по проспекту Революции, улице Степана Разина, набережной Софьи Перовской — до Адмиралтейской площади. Там в 11.00 начнется День Нептуна. Горожан ждут