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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

День Нептуна воронежцы отметят 29 июля

На Адмиралтейке пройдет большой праздник с морскими забавами.

Источник: Комсомольская правда

В последний день июля воронежцы отпразднуют День Военно-морского флота. Первыми его начнут отмечать спортсмены — в 8.30 утра стартует «Петровская регата» — соревнования по гребле на лодках «Дракон». Это азартное и в то же время красочное соревнование (из-за украшенных драконьими головами лодок) продлится до 14.00, посмотреть его можно с мостов, с Петровской набережной и Адмиралтейки.

Пока спортсмены будут биться за призы, в Кольцовском сквере соберутся ветераны ВМФ. В 10.00 «морские волки» выйдут из сквера и праздничной колонной пойдут по центру города, сделают остановку на площади Победы и в Кольцовском сквере, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата и памятнику Петру I, которому Воронеж обязан статусом «колыбели российского флота».

Шествие пройдет по проспекту Революции, улице Степана Разина, набережной Софьи Перовской — до Адмиралтейской площади. Там в 11.00 начнется День Нептуна. Горожан ждут концертно-театрализованная программа, перетягивание каната и поднятие гирь, а также другие развлечения «морских волков» вроде соревнований по армреслингу.

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