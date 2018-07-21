День Нептуна воронежцы отметят 29 июля

Источник: Комсомольская правда

В последний день июля воронежцы отпразднуют День Военно-морского флота. Первыми его начнут отмечать спортсмены — в 8.30 утра стартует «Петровская регата» — соревнования по гребле на лодках «Дракон». Это азартное и в то же время красочное соревнование (из-за украшенных драконьими головами лодок) продлится до 14.00, посмотреть его можно с мостов, с Петровской набережной и Адмиралтейки.

Пока спортсмены будут биться за призы, в Кольцовском сквере соберутся ветераны ВМФ. В 10.00 «морские волки» выйдут из сквера и праздничной колонной пойдут по центру города, сделают остановку на площади Победы и в Кольцовском сквере, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата и памятнику Петру I, которому Воронеж обязан статусом «колыбели российского флота».