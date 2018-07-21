Автобус от «Черемушек» в Хабаровске пойдёт раньше

В Хабаровске по просьбе хабаровчан скорректировано расписание движения автобусного маршрута № 14−1 «Комсомольская площадь — СНТ «Черемушки», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на управление транспорта администрации Хабаровска. С 23 июля в будние и субботние дни отправление машин в рейс от остановки «СНТ «Черемушки» перенесено на 06.05. Раньше автобусы выходили на маршрут в 06.21. Информацию о наличии транспортных средств на маршруте, о прогнозе прибытия к остановочному пункту можно получить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 91−02−07.