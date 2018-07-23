Без мам, пап и кредитов. История восхождения Джеффа Безоса

Источник: AP 2018

Главные качества успешного предпринимателя — упорство и умение идти на риск. Джефф Безос — яркое тому подтверждение: ради собственного бизнеса он отказался от карьеры в инвестиционно-аналитической компании D.E.Shaw, где за четыре года дорос до должности вице-президента.

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Узнав, что всего за год число пользователей интернета увеличилось в 23 раза, Безос твердо решил воспользоваться этим в своих целях. Бизнес-модель была понятна: нужно создать сетевую площадку, где пользователи смогут максимально быстро и удобно заказывать интересующие их товары. Оставалось решить, чем именно торговать. Помогла жена: предложила начать с книг.

Поскольку, по замыслу Безоса, компания должна работать по всей территории США, предстояло выбрать место для регистрации юридического лица. Дело в том, что по закону покупатели должны платить налог, если зарегистрированы в одном штате с продавцом. Поэтому бизнесмен предпочел Вашингтон, где на тот момент проживало всего около семи миллионов человек. Для сравнения, население Калифорнии тогда было 40 миллионов.

Экономия и минимализм

Хотя Безосу удалось привлечь несколько инвесторов, он с самого начала очень экономно расходовал деньги.

Первый офис оборудовал у себя дома. Даже рабочий стол сделал себе сам — из простой деревянной двери.

Сейчас его компания стоит 894 миллиарда долларов, персонал — более полумиллиона человек, но никаких интерьерных изысков, как, скажем, в Google, вы в штаб-квартире не увидите. Это категорически запрещено. Корпоративную парковку сотрудники Amazon оплачивают из своего кармана. И в некоторых кабинетах до сих пор стоят столы, сделанные из дверей, — как напоминание о том, что деньги нужно экономить.

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Быстро и просто

Главное ноу-хау Amazon в том, к чему мы все давно привыкли, — покупка в один клик. Это значит, что после регистрации на сайте компании пользователю не нужно каждый раз указывать адрес доставки и данные банковской карты. Впоследствии эту технологию лицензировала Apple для магазина приложений AppStore.

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Отработав всю торговую цепочку на книгах, Безос дополнил ассортимент Amazon фильмами и музыкой. В начале 2000-х сильный удар по этому бизнесу нанесла Apple, выпустившая iPod и предложившая пользователям загружать музыку прямо из Сети. Тогда на книги, фильмы и музыку приходилось около 75 процентов оборота Amazon.

Джефф понял, что рано или поздно найдется компания, которая отнимет у него и продажу книг. И он не сидел сложа руки в ожидании часа «икс», а выпустил на рынок в 2007 году электронные книги Kindle, разработанные дочерней компанией Lab126. Первую партию раскупили всего за пять с половиной часов.

Сейчас в Amazon можно купить и детскую одежду, и бытовую технику, и даже строительные материалы. По мере расширения ассортимента на первый план выходила задача оптимизации складских помещений, где товары готовились к передаче в службу доставки. Как обычно, Безос пошел на риск, купив компанию Kiva Systems, позже переименованную в Amazon Robotics. Из названия нетрудно догадаться, что ее основной профиль — производство роботов. Их внедрение позволило автоматизировать складские операции и сократить издержки, связанные с подготовкой товаров, почти вдвое.

Взгляд в будущее

В 2006-м Безос решил, что его бизнесу нужны новые драйверы роста, и запустил Amazon Web Services (AWS). Это создало целый новый рынок облачных вычислений, к которому поспешили присоединиться и другие IT-гиганты — Google, Microsoft и IBM. Однако опередить первооткрывателя им по-прежнему не удается: в 2017-м AWS контролировала 47,1 процента рынка. Ее годовая прибыль — 5,1 миллиарда долларов.

Параллельно Безос развивает рынок космического туризма.

Ему принадлежит компания Blue Origin, разрабатывающая многоразовый корабль New Shepard. Уже в этом году первые туристы должны отправиться на нем в космос.

Еще одна инвестиция — приобретение в 2013-м издания The Washington Post. За следующие три года число просмотров материалов и без того известного американского СМИ выросло в три раза.

Ложка дегтя

Казалось бы, работа в Amazon — мечта для любого. Но не все так просто. В середине июля забастовали сотрудники складов Amazon в Испании и Германии, жалуясь на невыносимые условия труда.

В Amazon отвергают все обвинения, но журналисты утверждают: несмотря на высокий уровень роботизации, сортировочные центры Amazon — это потогонные предприятия, где люди вынуждены работать до потери сознания и справлять нужду в пластиковые бутылки, чтобы не отставать от плановых показателей из-за отлучки в туалет.