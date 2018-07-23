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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Без мам, пап и кредитов. История восхождения Джеффа Безоса

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Основатель компании Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком на планете: Bloomberg подсчитал, что его состояние превысило 150 миллиардов долларов. Это в полтора раза больше, чем у Билла Гейтса. На чем Безос так хорошо заработал, за что его любят и за что ненавидят — в материале РИА Новости.

Источник: AP 2018

Главные качества успешного предпринимателя — упорство и умение идти на риск. Джефф Безос — яркое тому подтверждение: ради собственного бизнеса он отказался от карьеры в инвестиционно-аналитической компании D.E.Shaw, где за четыре года дорос до должности вице-президента.

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Узнав, что всего за год число пользователей интернета увеличилось в 23 раза, Безос твердо решил воспользоваться этим в своих целях. Бизнес-модель была понятна: нужно создать сетевую площадку, где пользователи смогут максимально быстро и удобно заказывать интересующие их товары. Оставалось решить, чем именно торговать. Помогла жена: предложила начать с книг.

Поскольку, по замыслу Безоса, компания должна работать по всей территории США, предстояло выбрать место для регистрации юридического лица. Дело в том, что по закону покупатели должны платить налог, если зарегистрированы в одном штате с продавцом. Поэтому бизнесмен предпочел Вашингтон, где на тот момент проживало всего около семи миллионов человек. Для сравнения, население Калифорнии тогда было 40 миллионов.

Экономия и минимализм

Хотя Безосу удалось привлечь несколько инвесторов, он с самого начала очень экономно расходовал деньги.

Первый офис оборудовал у себя дома. Даже рабочий стол сделал себе сам — из простой деревянной двери.

Сейчас его компания стоит 894 миллиарда долларов, персонал — более полумиллиона человек, но никаких интерьерных изысков, как, скажем, в Google, вы в штаб-квартире не увидите. Это категорически запрещено. Корпоративную парковку сотрудники Amazon оплачивают из своего кармана. И в некоторых кабинетах до сих пор стоят столы, сделанные из дверей, — как напоминание о том, что деньги нужно экономить.

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Быстро и просто

Главное ноу-хау Amazon в том, к чему мы все давно привыкли, — покупка в один клик. Это значит, что после регистрации на сайте компании пользователю не нужно каждый раз указывать адрес доставки и данные банковской карты. Впоследствии эту технологию лицензировала Apple для магазина приложений AppStore.

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Отработав всю торговую цепочку на книгах, Безос дополнил ассортимент Amazon фильмами и музыкой. В начале 2000-х сильный удар по этому бизнесу нанесла Apple, выпустившая iPod и предложившая пользователям загружать музыку прямо из Сети. Тогда на книги, фильмы и музыку приходилось около 75 процентов оборота Amazon.

Джефф понял, что рано или поздно найдется компания, которая отнимет у него и продажу книг. И он не сидел сложа руки в ожидании часа «икс», а выпустил на рынок в 2007 году электронные книги Kindle, разработанные дочерней компанией Lab126. Первую партию раскупили всего за пять с половиной часов.

Сейчас в Amazon можно купить и детскую одежду, и бытовую технику, и даже строительные материалы. По мере расширения ассортимента на первый план выходила задача оптимизации складских помещений, где товары готовились к передаче в службу доставки. Как обычно, Безос пошел на риск, купив компанию Kiva Systems, позже переименованную в Amazon Robotics. Из названия нетрудно догадаться, что ее основной профиль — производство роботов. Их внедрение позволило автоматизировать складские операции и сократить издержки, связанные с подготовкой товаров, почти вдвое.

Взгляд в будущее

В 2006-м Безос решил, что его бизнесу нужны новые драйверы роста, и запустил Amazon Web Services (AWS). Это создало целый новый рынок облачных вычислений, к которому поспешили присоединиться и другие IT-гиганты — Google, Microsoft и IBM. Однако опередить первооткрывателя им по-прежнему не удается: в 2017-м AWS контролировала 47,1 процента рынка. Ее годовая прибыль — 5,1 миллиарда долларов.

Параллельно Безос развивает рынок космического туризма.

Ему принадлежит компания Blue Origin, разрабатывающая многоразовый корабль New Shepard. Уже в этом году первые туристы должны отправиться на нем в космос.

Еще одна инвестиция — приобретение в 2013-м издания The Washington Post. За следующие три года число просмотров материалов и без того известного американского СМИ выросло в три раза.

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Ложка дегтя

Казалось бы, работа в Amazon — мечта для любого. Но не все так просто. В середине июля забастовали сотрудники складов Amazon в Испании и Германии, жалуясь на невыносимые условия труда.

В Amazon отвергают все обвинения, но журналисты утверждают: несмотря на высокий уровень роботизации, сортировочные центры Amazon — это потогонные предприятия, где люди вынуждены работать до потери сознания и справлять нужду в пластиковые бутылки, чтобы не отставать от плановых показателей из-за отлучки в туалет.

Так, репортер британской The Mirror устроился в сортировочный центр Amazon в Тиллбери, графство Эссекс. Проработав там пять недель, он многое увидел. Журналист описывал, как люди засыпали стоя прямо на рабочих местах, как потерявших сознание сотрудников увозили скорые, как рабочим запрещали садиться во время десятичасовой смены. Некоторые после трудового дня отправлялись под ближайший мост, чтобы переночевать в палатке: аренда квартиры недалеко от склада — около 600 фунтов в месяц, а средняя зарплата рабочего — около 800.

Основатель Amazon стал богатейшим человеком в современной истории
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
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