В Приморье женщина родила ребёнка прямо на лавочке
Необычные роды прошли в Приморье. Женщина родила ребёнка прямо на лавочке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Необычные роды прошли в Приморье. Женщина родила ребёнка прямо на лавочке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 20 июля, в посёлке городского типа Дунай, что в Фокинском городском округе. Местная жительница, находящаяся в интересном положении, видимо, не подрассчитала, что может родить уже сегодня. Схватки настигли женщину прямо во дворе жилого дома. На помощь прибежали подружки роженицы, вызвавшие скорую помощь.
Так как собственной больницы в посёлке нет, автомобиль бригады медиков спешил из соседнего города Фокино. Однако к приезду врачей на свет уже появился новый человек: женщина родила девочку, помогали ей её же две подруги.
Прибывшие на место происшествия медики произвели все необходимые при таких ситуациях действия и забрали мать и новорожденную в роддом города Фокино. К слову, как выяснил корреспондент агентства, для жительницы Дуная это уже не первые роды.
К слову, как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье растут демографические показатели. Об этом рассказали эксперты, получившие статистические данные из ряда соответствующих учреждений за минувшее полугодие. Департамент здравоохранения сообщает, что по итогам полугодия отмечается увеличение рождаемости в ряде родильных домов. За шесть месяцев 2018 года во Владивостоке родились 20 двоен и одна тройня, тогда как в первом полугодии 2017-го — 14 двойняшек.