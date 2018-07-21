В Приморье женщина родила ребёнка прямо на лавочке

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 20 июля, в посёлке городского типа Дунай, что в Фокинском городском округе. Местная жительница, находящаяся в интересном положении, видимо, не подрассчитала, что может родить уже сегодня. Схватки настигли женщину прямо во дворе жилого дома. На помощь прибежали подружки роженицы, вызвавшие скорую помощь.

Так как собственной больницы в посёлке нет, автомобиль бригады медиков спешил из соседнего города Фокино. Однако к приезду врачей на свет уже появился новый человек: женщина родила девочку, помогали ей её же две подруги.

Прибывшие на место происшествия медики произвели все необходимые при таких ситуациях действия и забрали мать и новорожденную в роддом города Фокино. К слову, как выяснил корреспондент агентства, для жительницы Дуная это уже не первые роды.